Шоу-бізнес
795
1 хв

Показав «палець вгору»: папараці заскочили Леонардо Ді Капріо з колишнім безхатьком

Голлівудський актор потрапив під приціл папараці у Нью-Йорку.

Аліна Онопа
Леонардо Ді Капріо і Radio Man

Леонардо Ді Капріо і Radio Man / © Getty Images

Папараці заскочили Леонардо Ді Капріо на вулицях Нью-Йорка, коли з ним фотографувався відомий колишній безхатько Radio Man, який прославився завдяки появі понад 100 разів у фільмах і ТВ шоу як камео. Справжнє ім’я чоловіка — Крейг Кастальдо, але він відомий як «Радіомен» через радіо, яке він часто носить на шиї.

Леонардо Ді Капріо і Radio Man / © Getty Images

Леонардо Ді Капріо і Radio Man / © Getty Images

Коли їх фотографували, Лео показав жест «великий палець вгору».

Ді Капріо зявився там в образі total black: куртці, футболці, класичних штанях і туфлях. Radio Man був одягнений у стильний бомбер кольору гакі, картату сорочку, рвані джинси і чорні кросівки.

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо зараз активно займається промотуром свого нового фільму «Одна битва за іншою», який завтра, 25 вересня, виходить в український прокат.

