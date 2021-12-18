Показала прес: Дженніфер Лопес поділилася кадром у спортивному луці

52-річна зірка опублікувала в Instagram нове фото та викликала ним фурор.

Співачка та акторка Дженніфер Лопес опублікувала на своїй сторінці новий пост, який викликала багато хвалебних коментарів у Мережі. річ у тім, що на знімку зірка позувала у білій майці та широких трикотажних спортивних штанях із кишенями.

Майка Джей Ло була трохи закоротка, а штани вона опустила на стегна, щоб продемонструвати прес, який був у чудовій формі. Також на ній були масивні черевики від бренду DSW.

Ймовірно, кадр був зроблений або перед черговим концертом зірки або під час її роботи над фільмом "Вийду за тебе", прем'єра якого відбудеться у День святого Валентина.

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