Покажуть, як розум Путіна розчинявся у теоріях змови: Олександр Роднянський зніме серіал про диктатора

В основу сценарію майбутнього серіалу буде покладено книгу Михайла Зигаря «Вся кремлівська рать».

Серіал буде, за словами Роднянського, присвячений тому, як «непоказний колишній офіцер КДБ перетворився на одного з найстрашніших політиків у світі». Про це повідомило видання Variety.

Глядачі зможуть відкрити завісу над тим, що відбувається за стінами Кремля, як діє Путін та його найближче оточення.

«У ситуації, коли доля Європи та Нового світового порядку вирішується в режимі реального часу на полі бою за Україну, війну, яка вразила основи сучасного суспільства, розв'язала одна людина: Путін», — сказав Роднянський.

Роднянський обіцяє зробити серіал схожим на «Картковий будиночок», у центрі оповіді буде внутрішня еволюція Путіна. "Вся кремлівська рать" покаже міжнародній аудиторії крок за кроком, як розум Путіна розчинився в теоріях змови, і як люди навколо нього використовували його глибокі страхи та недовіру до західних цінностей, які він завжди вважав цинічною брехнею», — заявив продюсер.

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