Показала свою доброту: Анджеліна Джолі стала навколішки перед фанатом на Венеційському кінофестивалі

Акторка відома на весь світ своїм великим серцем.
Голлівудська зірка Анджеліна Джолі прибула до Венеції, щоб презентувати фільм "Марія", в якому вона зіграла головну роль. Прем'єра відбулася 29 серпня на Венеційському кінофестивалі.
На Анджеліні була сукня кольору лате від бренду Tamara Ralph з драпуванням і невеликим шлейфом. Аутфіт вона доповнила бежевою хутряною накидкою-горжеткою, прикрасами Cartier та взуттям Aquazzura. І просто в цьому розкішному вбранні Джолі під час виходу на червону доріжку стала навколішки.
Акторка перервала позування фотографам і пішла привітати прикованого до ліжка шанувальника. Чоловіком, за інформацією видання The Hollywood Reporter, виявився письменник Паскуаліно Еспозіто, який страждає від недосконалого остеогенезу — генетичного захворювання, також відомого як "хвороба крихких кісток".
Анджеліна та фанат коротко поговорили, а натовпи захоплених шанувальників і фотографів фестивалю спостерігали за їхньою зустріччю.
Потім журналіст The Hollywood Reporter поговорив з Еспозіто та його батьком після їхньої зустрічі з зіркою. "Вона людина з дуже великим серцем, — розповів Еспозіто виданню. — Вона фантастична".
Перед введенням Sala Grande для світової премії Марії, Angelina Jolie схилився до великого bed-ridden fan, Italian writer Pasqualino Esposito. He suffers from osteogenesis imperfecta, genetic disorder also known as "brittle bone disease." Esposito has become a festival… pic.twitter.com/Sk6dtXziMr— Chris Gardner (@chrissgardner) August 29, 2024
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