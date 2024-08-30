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Показала свою доброту: Анджеліна Джолі стала навколішки перед фанатом на Венеційському кінофестивалі

Показала свою доброту: Анджеліна Джолі стала навколішки перед фанатом на Венеційському кінофестивалі

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Акторка відома на весь світ своїм великим серцем.

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі прибула до Венеції, щоб презентувати фільм "Марія", в якому вона зіграла головну роль. Прем'єра відбулася 29 серпня на Венеційському кінофестивалі.

Анджеліна Джолі / © Associated Press
Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

На Анджеліні була сукня кольору лате від бренду Tamara Ralph з драпуванням і невеликим шлейфом. Аутфіт вона доповнила бежевою хутряною накидкою-горжеткою, прикрасами Cartier та взуттям Aquazzura. І просто в цьому розкішному вбранні Джолі під час виходу на червону доріжку стала навколішки.

Акторка перервала позування фотографам і пішла привітати прикованого до ліжка шанувальника. Чоловіком, за інформацією видання The Hollywood Reporter, виявився письменник Паскуаліно Еспозіто, який страждає від недосконалого остеогенезу — генетичного захворювання, також відомого як "хвороба крихких кісток".

Анджеліна Джолі / © Getty Images
Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Анджеліна та фанат коротко поговорили, а натовпи захоплених шанувальників і фотографів фестивалю спостерігали за їхньою зустріччю.

Анджеліна Джолі / © Getty Images
Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Потім журналіст The Hollywood Reporter поговорив з Еспозіто та його батьком після їхньої зустрічі з зіркою. "Вона людина з дуже великим серцем, — розповів Еспозіто виданню. — Вона фантастична".

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