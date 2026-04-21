Показовий вибір образу: акторка Сімон Ешлі прийшла з ніг до голови вбрана у Prada

Сімон Ешлі / © Associated Press

Акторка Сімон Ешлі відвідала світову прем’єру фільму «Диявол носить Prada 2» у Нью-Йорку і мала приголомшливий вигляд. Увагу вона привернула, оскільки одягла дуже промовисте вбрання — з ніг до голови була вбрана у бренд Prada.

Сукня Сімон була виготовлена у яскравому зеленому кольорі, який нагадував відтінок лайма. Лаконічний дизайн сукні привертав увагу, точно так само як і її фасон — вбрання було коротким, але мало довгий прямий шлейф. Також у сукні не було бретельок, однак її прикрашали кармани.

Сімон Ешлі / © Associated Press

Акторка доповнила свій ансамбль сріблястими гостроносими туфлями з ремінцем і відкритими п’ятками, які спереду мали трикутний логотип італійського люксового Модного дому.

Завершили її лук золотий чокер від Garatti, макіяж та лаконічна зачіска з легкими хвилями.

Сімон Ешлі / © Associated Press

У фільмі «Диявол носить Prada 2» Сімон отримала роль Амарі — нової асистентки головної редакторки журналу Ranway Міранди Прістлі, яку грає Меріл Стріп. Під час знімань акторку неодноразово фотографували папараці.