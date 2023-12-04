Показували почуття і трималися за руки: Сильвестра Сталлоне заскочили за поцілунками із дружиною

Відомий актор та його дружина відвідали Філадельфію. Саме там відбувалася дія фільму "Роккі".

Минулого року світ шоубізнесу приголомшила новина про те, що голлівудський актор Сильвестр Сталлоне та його дружина Дженніфер Флавін, які пробули у шлюбі 25 років, подали на розлучення після сварки в родині.

Документи про розірвання шлюбу до суду подала саме Дженніфер, а вже через місяць після цього інциденту подружжя помирилося та вирішило всі свої сімейні проблеми. Тепер модель та актор знову разом з'являються на публіці і навіть публічно виявляють почуття.

У неділю, 3 грудня, Дженніфер супроводжувала чоловіка на урочисте відкриття Rocky Shop, оскільки місто Філадельфія оголосило цей день "Днем Роккі".

Сильвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін / Фото: Getty Images

Дорогою на захід вони трималися за руки і мило усміхалися. Про те, що у пари колись був конфлікт у сім'ї вже нічого і не нагадувало.

Сильвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін / Фото: Getty Images

Потім Сталлоне перерізав червону стрічку. Також фотографи зазнімкували пару за поцілунками.

Сильвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін / Фото: Getty Images

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