Poker face Вікторії Бекхем: дизайнерка висміяла в ролику свій знаменитий вираз обличчя

Вікторія Бекхем з гумором підходить до реклами своєї б'юті-лінійки Victoria Beckham Beauty.

47-річна дизайнерка записала жартівливе відео для реклами палетки тіней. Про неї часто пишуть, як про знаменитість, яка ніколи не усміхається. Доречі, нещодавно на шоу "Доброго ранку, Америко" місіс Бекхем продемонструвала, що любить і вміє усміхатися.

Вікторія Бекхем / Getty Images

Так ось в чергове Вікторія довела, що у неї є почуття гумору. Вона записала ролик для Instagram, в якому висміює свою усмішку. У ролику дизайнерка сидить на плюшевому рожевому дивані в зеленій білизняній сукні на тонких бретельках з колекції Victoria Beckham's Resort 2022, в руках у неї палетка з дзеркалом і вона говорить на камеру:

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"Люди багато говорять про мене. Про мій стиль, про мою сім'ю, про мій бізнес. Але знаєте, що мені подобається в мені найбільше?" — продовжила вона, перш ніж закрити свій аксесуар. "Моя усмішка".

Очевидно, Вікторію бавлять розмови про її "кам'яний вираз обличчя" на червоних доріжках. Але, треба віддати належне, як спритно вона вміє все обернути на свою користь.

Вікторія Бекхем / Getty Images

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