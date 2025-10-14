ТСН у соціальних мережах

Похизувалася стрункою фігурою: телезірка у мініатюрному бікіні позувала біля басейну у Дубаї

Глоя Феррі обожнює вихалятися фігурою у купальниках.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Глоя Феррі

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі

Британська телезірка Глоя Феррі поділилася в Instagram новим архівним фото зі своєї відпустки, яку вона провела в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Знаменитість позувала біля вечірнього басейну у мініатюрному чорному бікіні, у якому похизувалася стрункою фігурою і пишним бюстом.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі

Свій аутфіт Феррі доповнила чорними сандалями і чорною сумкою від Chanel. У неї була зачіска з локонами, насичений макіяж, а також на ній було чимало золотих прикрас.

Нагадаємо, раніше Глоя Феррі у блакитних плавках похизувалася пружними сідницями.

