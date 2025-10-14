- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 193
- Час на прочитання
- 1 хв
Похизувалася стрункою фігурою: телезірка у мініатюрному бікіні позувала біля басейну у Дубаї
Глоя Феррі обожнює вихалятися фігурою у купальниках.
Британська телезірка Глоя Феррі поділилася в Instagram новим архівним фото зі своєї відпустки, яку вона провела в Об’єднаних Арабських Еміратах.
Знаменитість позувала біля вечірнього басейну у мініатюрному чорному бікіні, у якому похизувалася стрункою фігурою і пишним бюстом.
Свій аутфіт Феррі доповнила чорними сандалями і чорною сумкою від Chanel. У неї була зачіска з локонами, насичений макіяж, а також на ній було чимало золотих прикрас.
Нагадаємо, раніше Глоя Феррі у блакитних плавках похизувалася пружними сідницями.