Похизувалася величезними стегнами: модель з Панами у мініатюрному бікіні позувала на камеру

Грейсі Бон

Реклама

Пишнотіла модель з Панами — Грейсі Бон — поділилася в Instagram знімками з відпочинку. На них дівчина постала у мініатюрному білому бікіні з чорною облямівкою ві бренду FashionNova. Позувала вона у басейні на тлі моря.

Грейсі Бон

Грейсі похизувалася величезними сідницями, пласким животом і татуюваннями на тілі.

Грейсі Бон

А ще Бон показала, як використовує свою п’яту точку як столик. Вона релаксувала на лежаку, у неї були накриті сідниці рушником, а зверху стояв десерт.

Реклама

«Раніше я боялася одягати бікіні, бо відчувала, що моє тіло не має „ідеальний“ вигляд. З ліпедемою я зрозуміла, що ідеальних тіл не існує, є лише справжні тіла, і моє заслуговує на таку ж любов і сонце, як і будь-яке інше. Я більше не ховаюся, не вибачаюся за свої ноги чи вигини. Я одягла бікіні, і все, що я відчула, це свобода», — написала у дописі Грейс.

Грейсі Бон

Нагадаємо, Грейсі Бон у леопардовому бікіні потрясла на камеру пʼятою точкою.