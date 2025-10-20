ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
454
Час на прочитання
1 хв

Похизувалася величезними стегнами: модель з Панами у мініатюрному бікіні позувала на камеру

Бодіпозитивна Грейсі Бон влаштувала собі фотосет у новому купальнику.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Грейсі Бон

Грейсі Бон

Пишнотіла модель з Панами — Грейсі Бон — поділилася в Instagram знімками з відпочинку. На них дівчина постала у мініатюрному білому бікіні з чорною облямівкою ві бренду FashionNova. Позувала вона у басейні на тлі моря.

Грейсі Бон

Грейсі Бон

Грейсі похизувалася величезними сідницями, пласким животом і татуюваннями на тілі.

Грейсі Бон

Грейсі Бон

А ще Бон показала, як використовує свою п’яту точку як столик. Вона релаксувала на лежаку, у неї були накриті сідниці рушником, а зверху стояв десерт.

«Раніше я боялася одягати бікіні, бо відчувала, що моє тіло не має „ідеальний“ вигляд. З ліпедемою я зрозуміла, що ідеальних тіл не існує, є лише справжні тіла, і моє заслуговує на таку ж любов і сонце, як і будь-яке інше. Я більше не ховаюся, не вибачаюся за свої ноги чи вигини. Я одягла бікіні, і все, що я відчула, це свобода», — написала у дописі Грейс.

Грейсі Бон

Грейсі Бон

Нагадаємо, Грейсі Бон у леопардовому бікіні потрясла на камеру пʼятою точкою.

Дата публікації
Кількість переглядів
454
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie