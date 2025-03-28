- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 163
- Час на прочитання
- 1 хв
Похизувалася великими грудьми: акторка у червоній сукні з мереживом прийшла на виставку
Ів Річардс у вбранні з відвертим декольте з’явилася на культурному заході.
До об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапила акторка і зірка соцмереж – Ів Річардс. Вона прийшла на відкриття виставки Dukes Of Hazzard.
Для свого культурного виходу вона обрала червону сукню максі з бретельками, мереживом і відвертим декольте, яке підкреслило її великі груди. На одному плечі у неї була сіро-чорна горжетка.
Вбрання Ів скомбінувала зі срібними босоніжками з кристалами на високих платформах і підборах та чорним клатчем-футляром зі стразами. У неї була об'ємна зачіска з кучерями, насичений макіяж із блискучими тінями і червоною помадою та молочний манікюр. Вуха Річардс прикрасила елегантними сережками з камінням, а зап'ястя – широким браслетом із камінням.