Похизувалася великими грудьми: акторка у червоній сукні з мереживом прийшла на виставку

Ів Річардс / © Getty Images

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До об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапила акторка і зірка соцмереж – Ів Річардс. Вона прийшла на відкриття виставки Dukes Of Hazzard.

Для свого культурного виходу вона обрала червону сукню максі з бретельками, мереживом і відвертим декольте, яке підкреслило її великі груди. На одному плечі у неї була сіро-чорна горжетка.

Ів Річардс / © Getty Images

Вбрання Ів скомбінувала зі срібними босоніжками з кристалами на високих платформах і підборах та чорним клатчем-футляром зі стразами. У неї була об'ємна зачіска з кучерями, насичений макіяж із блискучими тінями і червоною помадою та молочний манікюр. Вуха Річардс прикрасила елегантними сережками з камінням, а зап'ястя – широким браслетом із камінням.

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