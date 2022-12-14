Поки Брітні постить голі фото: молодша сестра Спірс відвідала прем'єру реаліті у Каліфорнії

Нещодавно дівчина знялася в новому шоу, прем'єра якого відбулася минулого вівторка.

Поки Брітні публікує в Instagram сміливі фото та відео в білизні і без неї, ділиться одкровеннями з підписниками щодо опікунства батька, а також свариться з ексчоловіком, її молодша сестра ходить на світські заходи.

13 грудня Джеймі Лінн Спірс відвідала прем'єру реаліті FOX Special Forces: The Ultimate Test у Лос-Анджелесі, в якому вона знімалася.

У цьому шоу 16 знаменитих учасників змагалися через імітовані тренувальні випробування для спецназу, також вони були ізольовані від суспільства, жили в таборі, а контролювали їх штабні сержанти.

На прем'єрі Джеймі Лінн з'явилася у шкіряному комплекті — широких штанях та куртці. Також вона одягла майку і сірі туфлі.

Джеймі Лінн Спірс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що в день свого народження Брітні опублікувала кілька знімків сестри та написала невеликий пост, через що усі подумала, що співачка вибачила дівчину. Проте нещодавно Брітні видалила повідомлення, залишивши лише фото.

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