Поки дружина на роботі: екс"Холостяк" Макс Михайлюк показав, як проводить час з донькою

Пілот замилував підписників знімком з однорічною донечкою.
Головний герой 10-го сезону шоу "Холостяк" Макс Михайлюк, поки його дружина Даша Хлистун проходить кастинг на фешншоу у Франції, доглядає їхню однорічну донечку Аріану. Пілот опублікував в Instagram Stories спільне фото з дівчинкою.
Макс тримав донечку на руках, а вона радісно усміхалася на камеру. Тато з донькою чудово проводять разом час.
Раніше молоді батьки показала гарну світлину, на якій вони зазнімковані всі разом. Подружжя має дуже щасливий вигляд.
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