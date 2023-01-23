Поки дружина на роботі: екс"Холостяк" Макс Михайлюк показав, як проводить час з донькою

Головний герой 10-го сезону шоу "Холостяк" Макс Михайлюк, поки його дружина Даша Хлистун проходить кастинг на фешншоу у Франції, доглядає їхню однорічну донечку Аріану. Пілот опублікував в Instagram Stories спільне фото з дівчинкою.

Макс тримав донечку на руках, а вона радісно усміхалася на камеру. Тато з донькою чудово проводять разом час.

Макс Михайлюк / Фото: Instagram Макса Михайлюка

Раніше молоді батьки показала гарну світлину, на якій вони зазнімковані всі разом. Подружжя має дуже щасливий вигляд.

Макс Михайлюк / Фото: Instagram Макса Михайлюка

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