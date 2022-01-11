Поклала груди на борт басейну: Жозефін Скрівер опублікувала пікантні кадри

28-річна данська модель та екс"ангел" Victoria's Secret поділилася в Мережі кількома пікантними світлинами, на яких зазнімкована топлес.

На одному зі знімків Жозефін прикриває груди білим рушником, на іншому знімає жовтий бікіні, а на третьому повністю зображена без одягу, прикриваючи оголене тіло великим білим рушником.

Захоплює кадр, на якому Скрівер поклала свої груди на борт басейну з якого зібралася виходити.

(гортайте фото праворуч)

Автором цих пікантних знімків став фотограф Кемерон Гаммонд. На його сторінці в Instagram шанувальники Жозефін Скрівер можуть знайти ще більше фотографій із нею.

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