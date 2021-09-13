Поклала груди на стіл: Демі Роуз показала відверті знімки з Італії

Модель поділилася фото з відпустки.
Демі Роуз відома всім своєю пристрастю до відвертих фотосесій. Дівчина обожнює приміряти провокаційні луки і позувати в них перед камерою.
Цього разу красуня одягла біле прозоре вбрання і пішла до ресторану. Сидячи на терасі, вона не втратила можливості зробити кілька пікантних знімків.
Демі буквально поклала свій пишний бюст на стіл і позувала на камеру з келихом коктейлю. Її образ доповнило акуратне укладання, окуляри у світлій оправі і з ланцюжком, а також рожева сумочка Chanel, яка лежала на столі.
Раніше Роуз у чорному мереживному боді від Dior з відвертим декольте похизувалася пишним бюстом.
Читайте також: У купальнику Dolce & Gabbana: Демі Роуз у яскравому луці похизувалася сексуальними формами