Поклала груди на стіл: Демі Роуз показала відверті знімки з Італії

Модель поділилася фото з відпустки.

Демі Роуз відома всім своєю пристрастю до відвертих фотосесій. Дівчина обожнює приміряти провокаційні луки і позувати в них перед камерою.

Цього разу красуня одягла біле прозоре вбрання і пішла до ресторану. Сидячи на терасі, вона не втратила можливості зробити кілька пікантних знімків.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Демі буквально поклала свій пишний бюст на стіл і позувала на камеру з келихом коктейлю. Її образ доповнило акуратне укладання, окуляри у світлій оправі і з ланцюжком, а також рожева сумочка Chanel, яка лежала на столі.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Раніше Роуз у чорному мереживному боді від Dior з відвертим декольте похизувалася пишним бюстом.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

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Пікантні знімки Демі Роуз (30 фото)

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