Поки що без курей: Валерій Харчишин у чорних трусах і кремовому піджаку знову кинув виклик Бекхему

Валерій Харчишин / © facebook.com/valeriy.kharchyshyn

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52-річний український рок-музикант, лідер гурту «Друга Ріка» Валерій Харчишин здивував шанувальників несподіваним хобі: він посадив помідори.

А в новому відео у своєму Instagram він уже показав, як від самого ранку перед поїздкою на концерт поливає їх. «Будете гарно поводитися, я поставлю вам тримач, — жартує музикант і додає: — А це я вчора закопав огірочки, а ще у мене є горох».

Судячи з коментарів Валерія, помідори добре прижилися і чудово ростуть.

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Відео викликало бурхливу реакцію підписників, багато з яких порівняли музиканта з Девідом Бекхемом, який уже давно захоплюється садівництвом і фермерством. «Бекхем з своїми курми на вашому тлі просто програє», «Чекаємо на врожай і відео про консервування помідорів», «Валерію, може, ну його ту музику?» — написали під відео шанувальники співака.

Зазначимо, що Валерій Харчишин впевнено йде слідами Девіда Бекхема. Тепер залишилося лише завести курей і вулики — і образ зіркового фермера буде повним.

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