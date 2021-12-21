Полетіла на море: Ірина Шейк похизувалася знімком у бікіні

35-річна модель Ірина Шейк опублікувала в Instagram нові світлини і, схоже, вони були зроблені нещодавно.

На одному з фото Шейк позує у неоново-салатовому бікіні та показує сяйливе обличчя без макіяжу. У підписі модель розповіла і про свою бьюті-новинку, яку використовує. Це засоби для догляду за шкірою від каліфорнійського бренду Alo Yoga.

Також модель показала, як позує сидячи на пляжі, похизувавшись своїми довгими ногами, сфотографувала три серця, які зробила з піску, а також симпатичні пляжні краєвиди.

(гортайте фото праворуч)

Дивлячись на нові фото Шейк так і хочеться поїхати до моря в якусь теплу країну. До речі, багато зірок на різдвяні канікули так і робитимуть.

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