Полетіла на відпочинок: Сара Сампайо похизувалася фігурою у блакитному бікіні

Португальська модель Сара Сампайо показала, як проводить перші дні нового року.

Екс"ангел" Victoria's Secret опублікувала у блогу кілька фотографій в бікіні та з друзями і написала: "Найкращий останній день року".

Сара зазнімкована в бікіні на тлі моря, на голові моделі чорна панама, позувала Сампайо і стоячи на тлі скель. У моделі було розпущене довге волосся, а на обличчі зовсім не було макіяжу.

(гортайте фото праворуч)

Багато зірок зустрічали Новий рік у теплих краях, а також вирушили у подорож у перші дні 2022 року. Ірина Шейк, наприклад, показувала фото в бікіні, а також гарні краєвиди на тлі моря.

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