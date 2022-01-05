Полетіла на відпочинок: Жасмін Тукс у купальнику насолоджується канікулами в райському місці

Полетіла на відпочинок: Жасмін Тукс у купальнику насолоджується канікулами в райському місці

Екс"ангел" Victoria's Secret відпочиває на островах у Карибському морі.

Жасмін Тукс із чоловіком Хуаном Давидом Борреро полетіли у відпустку у теплі краї. Пара перебуває на острові Сент-Джон, звідки Жасмін та ділитися фотографіями.

Зірка позувала на яхті, стоячи у білому купальнику з принтом фруктів, а також у білих в'язаних шортах. Тукс запостила лише кілька знімків і не залишала в підписі до них нічого, крім картинок сонця та хвиль.

(гортайте фото праворуч)

На іншому фото модель показала шматок пляжу і написала просто: "Рай".

Нагадаємо, 2021 рік для моделі став роком змін. Вона вийшла заміж за виконавчого директора Snapchat та показувала гарні весільні знімки у блогу.

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