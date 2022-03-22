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Політикиня із Фінляндії вдягла на зустріч у штаб-квартирі Ради ЄС вбрання в кольорах українського прапора

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Політикиня із Фінляндії вдягла на зустріч у штаб-квартирі Ради ЄС вбрання в кольорах українського прапора

Тютті Туппурайнен / Getty Images

Свою підтримку політикиня висловлює навіть убранням.

Міністерка у справах Європи та управління власністю Фінляндії Тютті Туппурайнен виступила сьогодні, 22 березня, перед ЗМІ перед зустріччю міністрів у штаб-квартирі Ради Європи.

Тютті Туппурайнен / © Getty Images
Тютті Туппурайнен / Getty Images

Для робочого дня фінська політикиня обрала блакитну сукню та жовтий жакет. Таким поєднанням кольорів вона висловила свою підтримку Україні.

Тютті Туппурайнен / © Getty Images
Тютті Туппурайнен / Getty Images
Тютті Туппурайнен / © Getty Images
Тютті Туппурайнен / Getty Images

На сторінці Представництва Фінляндії в Європейському Союзі в Twitter опублікували частину коментаря Туппурайнен, в якому вона розповіла про санкції проти Росії, підтримку України і роботу, яка має бути зроблена найближчими днями.

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