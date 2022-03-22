Політикиня із Фінляндії вдягла на зустріч у штаб-квартирі Ради ЄС вбрання в кольорах українського прапора

Політикиня із Фінляндії вдягла на зустріч у штаб-квартирі Ради ЄС вбрання в кольорах українського прапора

Свою підтримку політикиня висловлює навіть убранням.

Міністерка у справах Європи та управління власністю Фінляндії Тютті Туппурайнен виступила сьогодні, 22 березня, перед ЗМІ перед зустріччю міністрів у штаб-квартирі Ради Європи.

Тютті Туппурайнен / Getty Images

Для робочого дня фінська політикиня обрала блакитну сукню та жовтий жакет. Таким поєднанням кольорів вона висловила свою підтримку Україні.

Тютті Туппурайнен / Getty Images

Тютті Туппурайнен / Getty Images

На сторінці Представництва Фінляндії в Європейському Союзі в Twitter опублікували частину коментаря Туппурайнен, в якому вона розповіла про санкції проти Росії, підтримку України і роботу, яка має бути зроблена найближчими днями.

”The sanctions we have already imposed є tough and nothing's excluded in the future.” Minister @TyttiTup ahead of #GAC.



On the agenda:

#EUCO meeting on 24 & 25 March

European Semester

Conference on the Future of

European political parties & foundations pic.twitter.com/5zBm021xxc — Finland in EU (@FinlandinEU) March 22, 2022

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