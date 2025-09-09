ТСН у соціальних мережах

Полюбила готичні образи: Леді Гагу в новому епатажному вбранні сфотографували в Нью-Йорку

Співачка змінила до невпізнання свій стиль — останнім часом вона просто як героїня похмурого фільму жахів або готична королева.

Леді Гага

Леді Гага / © Getty Images

Леді Гага тепер носить здебільшого монохромне вбрання — завжди все чорне. І її новий вихід на публіку не став винятком. Співачка прийшла на знімання шоу The Late Show with Stephen Colbert, вбрана з ніг до голови в чорні речі і навіть з чорною зачіскою.

Гага носила чорне боді, а також об’ємний жакет з фактурної екошкіри. Також образ зірки доповнили окуляри, високі шкіряні рукавички, взуття на величезній платформі і маленька сумка Kelly від Hermes.

Леді Гага / © Getty Images

Леді Гага / © Getty Images

У такому луці вона виступила в програмі і чуттєво заспівала Vanish Into You з її нового альбому Mayhem.

Співачка з’явилася в неділю на MTV Video Music Awards у вбранні з безліччю рюшів від Marc Jacobs з колекції осінь-зима 2025. Того вечора вона стала справжньою тріумфаторкою церемонії, адже здобула чотири нагороди з 12 номінацій, включно з головною — «Артист року».

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

Нагадаємо, що нещодавно Леді Гага з’явилася в серіалі «Венздей», де зіграла коротку, але яскраву роль — Розаліни Ротвуд — легендарної вчительки з Невермора, чиї шляхи перетинаються з головною героїнею.

Співачка — безперечна королева трансформації, і відтоді, як вона на сцені, майже кожен випуск її нового альбому радикально міняв її зовнішній вигляд. Останнім часом вона просто наче героїня похмурого фільму жахів або готична королева, і такі зміни пов’язані насамперед із тим, що вона випустила свій восьмий студійний альбом Mayhem, а тепер вона активно займається його просуванням.

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Getty Images

Леді Гага / © Getty Images

Леді Гага / © Getty Images

Леді Гага / © Getty Images

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

Леді гага / © Getty Images

Леді гага / © Getty Images

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Getty Images

Леді Гага / © Getty Images

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

Леди Гага_2 / © Associated Press

© Associated Press

Леди Гага_2 / © Associated Press

© Associated Press

Леди Гага_1 / © Associated Press

© Associated Press

Леди Гага_2 / © Getty Images

© Getty Images

