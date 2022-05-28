Полякова, Астаф'єва, Цибульська та інші зірки записують відеопривітання для військових, медиків і волонтерів

Полякова, Астаф'єва, Цибульська та інші зірки записують відеопривітання для військових, медиків і волонтерів

До ініціативи Полякової для підняття морального духу тих, хто перебуває на передовій, приєдналися й інші знаменитості.

Оля Полякова пропонує своїм фоловерам використовувати її онлайн-проєкт, за умовами якого кожен охочий може замовити відеопривітання від неї або інших зірок для військових, медичних працівників та волонтерів.

До ініціативи артистки долучилися Володимир Остапчук, Даша Астаф'єва, Оля Цибульська, Tayanna і Jerry Heil.

"Ми справжній військовий загін, який піднімає настрій нашим справжнім героям! Тому не зволікайте і заповнюйте форму для привітання", - написала Оля.

Відеопривітання можна замовити тут.

Нагадаємо, нині Полякова виступає з багодійними концертами містами США.

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