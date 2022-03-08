Полякова з донькою, Саніна та Зібров прочитали вірші українських авторів про Україну

Полякова з донькою, Саніна та Зібров прочитали вірші українських авторів про Україну

Знаменитості прочитали вірші українських авторів.

Відео поділилася на своїй сторінці в Instagram Оля Полякова. Співачка опублікувала ролик, у якому вона сама разом із молодшою дочкою Алісою читає вірш Олеся Люпія. А також показала у ролику інших українських артистів – Юлію Саніну, Віталія Козловського, Павла Зіброва та інших.

А телеведуча Маша Єфросиніна опублікувала в Instagram ролик, у якому подякувала українським воїнам за боротьбу, за витримку, за те, що всі 12 днів війни вони стійко борються за нашу землю та свободу.

Нагадаємо, раніше обидві артистки, і Оля, і Маша неодноразово зверталися до російських матерів та загалом до росіян із закликом виходити на мітинги та площі.

Читайте також: