Полюбила прозорі спідниці: Олівія Вайлд на червоній доріжці фільму "Вавилон"

Образ мав елегантний та трохи пікантний вигляд.
38-річна Олівія Вайлд з'явилася на червоній доріжці фільму Дем'єна Шазелла "Вавилон", у Лос-Анджелесі. У цій картині акторка зіграла роль другого плану, а головні дісталися Бреду Пітту та Марго Роббі.
Для заходу Олівія одягла гарний вечірній ансамбль від бренду Saint Laurent. На ній був чорний жакет з атласними лацканами та квіткою, а також сукня з напівпрозорою спідницею з рюшами.
Доповненням образу стали яскравий макіяж очей, червоний манікюр та босоніжки на високих підборах. З прикрас акторка вибрала довгі діамантові сережки.
Останнім часом Вайлд дуже полюбила вбрання із прозорими акцентами. Наприклад, минулого тижня зірка продемонструвала лук на церемонії People's Choice Awards із круїзної колекції від Christian Dior з напівпрозорою мереживною спідницею.
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