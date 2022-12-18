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Полюбила прозорі спідниці: Олівія Вайлд на червоній доріжці фільму "Вавилон"

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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Полюбила прозорі спідниці: Олівія Вайлд на червоній доріжці фільму "Вавилон"

Олівія Вайлд / Фото: Associated Press

Образ мав елегантний та трохи пікантний вигляд.

38-річна Олівія Вайлд з'явилася на червоній доріжці фільму Дем'єна Шазелла "Вавилон", у Лос-Анджелесі. У цій картині акторка зіграла роль другого плану, а головні дісталися Бреду Пітту та Марго Роббі.

Для заходу Олівія одягла гарний вечірній ансамбль від бренду Saint Laurent. На ній був чорний жакет з атласними лацканами та квіткою, а також сукня з напівпрозорою спідницею з рюшами.

Доповненням образу стали яскравий макіяж очей, червоний манікюр та босоніжки на високих підборах. З прикрас акторка вибрала довгі діамантові сережки.

Олівія Вайлд / © Associated Press
Олівія Вайлд / Фото: Associated Press

Останнім часом Вайлд дуже полюбила вбрання із прозорими акцентами. Наприклад, минулого тижня зірка продемонструвала лук на церемонії People's Choice Awards із круїзної колекції від Christian Dior з напівпрозорою мереживною спідницею.

Олівія Вайлд / © Associated Press
Олівія Вайлд / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
142
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