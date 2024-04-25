Полюбила срібні сумки: Дуа Ліпа під прицілом папараці з трендовим аксесуаром

Срібний металік — один з головних трендів літа 2024 року, тому ми часто бачитимемо цей колір, особливо в аксесуарах. Британська співачка Дуа Ліпа показала, як поєднувати срібло з нейтральними вбраннями.

Спочатку співачку помітили на вулиці у Нью-Йорку, у районі Трайбека. Дівчина була того разу одягнена в ансамбль із сірого кольору — прямій спідниці максі та куртці з деніму. Також до образу Дуа додала чоботи та сонцезахисні окуляри, які вона мала від бренду Chrome Hearts.

У руці Липа несла довгасту сумку від бренду Gucci срібного відтінку.

Дуа Ліпа / Фото: Getty Images

Вдруге Ліпу помітили, коли вона прямувала на інтерв'ю SiriusXM Studios. На співачці був чорний оверсайз плащ, який вона поєднала з трендовими джинсами-кльош та чорними туфлями на підборах. Волосся співачка зібрала та завершила вбрання великими сережками і сумкою Bottega Veneta моделі Jodie, але вона була повністю прикрашена намистинами.

Дуа Ліпа / Фото: Getty Images

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