Полюбила яскраві кольори: Зендея продемонструвала два стильні образи на прем'єрі фільму "Суперники"

У Парижі відбулося кілька заходів присвячених виходу нового фільму за участю акторки Зендеї. Картина отримала назву "Суперники" та розповідає історію про тенісистів.

Перший фотокол відбувся на території Maison de l'Amerique Latine. Для цього заходу дівчина одягла біло-зелену мінісукню від Louis Vuitton із колекції прет-а-порте весна-літо 2013.

Вона була прямого крою у вигляді пальта, мала ґудзики спереду, кишені та картатий принт. Лук вона завершила пов'язкою у волоссі, білими туфлями та кількома прикрасами. Волосся Зендея зібрала.

Зендея / Фото: Getty Images

Другий образ акторки — салатовий вінтажний костюм теж від Louis Vuitton але з колекції прет-а-порте весна-літо 1999 вона одягла на захід у готелі Crillon. Він складався з сорочки на ґудзиках та прямих штанів. Доповнила Зендея вбрання сумкою з короткою ручкою та сріблястими босоніжками на підборах. Волосся цього разу вона розпустила.

Зендея / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що також у зеленому вбранні дівчина позувала на першій прем'єрі фільму "Суперники", яка відбулася в Австралії. Тоді вона викликала фурор на червоній доріжці своєю незвичайною гламурною смарагдовою сукнею від бренду Loewe, яку розробив дизайнер Джонатан Андерсон. Вбрання мало глибоке декольте, тонкі бретельки, відкриту спину і аплікацію стразами у вигляді тенісиста.

Зендея / Фото: Getty Images

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