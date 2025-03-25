Полюбляє обтислі сукні: "Міс Всесвіт-2012" Олівія Калпо показала свої "вагітні" луки

Нещодавно 32-річна американська модель, переможниця конкурсів "Міс США-2012" та "Міс Всесвіт-2012" — Олівія Калпо — розповіла у своєму Instagram, що вагітна своєю першою дитиною, і показала фото з животом, що вже округлився. Батько дитини – гравець в американський футбол Крістіан Маккеффрі, за якого модель вийшла заміж влітку 2024 року.

instagram.com/oliviaculpo

Цікаво, що свій цікавий стан дівчина не приховувала довго від шанувальників, а зараз, навпаки, віддає перевагу одягу, який підкреслює живіт, що вже округлився.

instagram.com/oliviaculpo

instagram.com/oliviaculpo

У Мережі Олівія продемонструвала свої "вагітні" луки, які в основному складаються з обтислих довгих сукон, які модель доповнює аксесуарами — великими прикрасами і шкіряними сумками.

instagram.com/oliviaculpo

instagram.com/oliviaculpo

Зазначимо, Олівія Калпо виграла титул "Міс Всесвіт-2012", ставши першою представницею США, яка перемогла за останні 15 років. Також вона успішно керує своїм рестораном, володіє брендом одягу та косметики, пробувала себе на ТБ та в кіно.

instagram.com/oliviaculpo

Раніше, нагадаємо, "Міс Всесвіт-2012" Олівія Калпо з оголеним животом прогулялася Нью-Йорком. Модель мала чудовий вигляд в образі total black. На ній були широкі штани та кроптоп із горловиною та без рукавів.

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