Полюбляє обтислі сукні: "Міс Всесвіт-2012" Олівія Калпо показала свої "вагітні" луки

Відома модель не стала приховувати свій цікавий стан, а навпаки, підкреслює його одягом.
Нещодавно 32-річна американська модель, переможниця конкурсів "Міс США-2012" та "Міс Всесвіт-2012" — Олівія Калпо — розповіла у своєму Instagram, що вагітна своєю першою дитиною, і показала фото з животом, що вже округлився. Батько дитини – гравець в американський футбол Крістіан Маккеффрі, за якого модель вийшла заміж влітку 2024 року.
Цікаво, що свій цікавий стан дівчина не приховувала довго від шанувальників, а зараз, навпаки, віддає перевагу одягу, який підкреслює живіт, що вже округлився.
У Мережі Олівія продемонструвала свої "вагітні" луки, які в основному складаються з обтислих довгих сукон, які модель доповнює аксесуарами — великими прикрасами і шкіряними сумками.
Зазначимо, Олівія Калпо виграла титул "Міс Всесвіт-2012", ставши першою представницею США, яка перемогла за останні 15 років. Також вона успішно керує своїм рестораном, володіє брендом одягу та косметики, пробувала себе на ТБ та в кіно.
Раніше, нагадаємо, "Міс Всесвіт-2012" Олівія Калпо з оголеним животом прогулялася Нью-Йорком. Модель мала чудовий вигляд в образі total black. На ній були широкі штани та кроптоп із горловиною та без рукавів.
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