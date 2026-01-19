Помер італійський модельєр Валентино Гаравані

Валентино Гаравані / © Associated Press

Він заснував Модний дім, названий на його іменем, разом із Джанкарло Джамметті 1960 року. Бренд доволі швидко здобув успіх і розпочав співпрацю із зірками Голлівуду. Дизайни бренду носили акторки, співаки та перші леді, зокрема, обожнювала Valentino Жаклін Кеннеді-Онассіс.

У 1998 році засновники продали свій бренд групі HdP, яка згодом продала його групі Marzotto 2002 році. Валентино Гаравані залишався креативним директором бренду до 2007 року, поки не пішов на пенсію.

Він увійшов до історії як любитель червоного кольору та романтичний геній, який втілював жіночі фантазії в елегантну реальність, яка перевершила їхні найсміливіші мрії.

«Я знаю, чого хочуть жінки. Вони хочуть бути красивими», — одного разу сказав він.

«Валентино Гаравані сьогодні помер у своїй римській резиденції, в оточенні близьких і рідних.

Прощання з покійним відбудеться у PM23 на площі П’яцца Міньянеллі, 23 у середу, 21 січня, та в четвер, 22 січня, з 11:00 до 18:00.

Похоронна церемонія відбудеться у п’ятницю, 23 січня, в базиліці Санта-Марія-дельї-Анджелі-е-деї-Мартірі на площі П’яцца делла Репуббліка, 8 у Римі, об 11:00.»