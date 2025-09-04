ТСН у соціальних мережах

954
1 хв

Помер легендарний дизайнер одягу Джорджіо Армані

4 серпня у віці 91 року пішов із життя легендарний італійський модельєр Джорджіо Армані.

Юлія Каранковська
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джорджіо Армані

Джорджіо Армані / © Associated Press

Армані був абсолютною легендою моди і працював до останнього дня свого життя. Він заснував свою компанію Armani 1975 року, яка згодом розширилася. До 2001 року Армані був визнаний найуспішнішим дизайнером італійського походження і вважається піонером моди, який одягав зірок для червоних доріжок.

«З глибоким сумом Armani Group оголошує про смерть свого творця, засновника і невтомної рушійної сили: Джорджіо Армані», — йдеться в заяві компанії. «Пан Армані, як його завжди з повагою та захопленням називали співробітники й партнери, мирно помер в оточенні близьких. Невтомний, він працював до останніх днів, присвячуючи себе компанії, колекціям, численним і завжди новим проєктам, які реалізовував та розпочинав».

Джорджіо Армані / © Associated Press

Джорджіо Армані / © Associated Press

954
