Помер Жан-Люк Годар: згадуємо фото режисера та його музи Анни Каріної

За роки свого довгого життя Годар був лише двічі одружений, і обидва його шлюби тривали недовго. Першою дружиною кінорежисера стала молода датчанка, яка втекла до Франції від батьків і, звісно ж, мріяла стати акторкою — Ганне Карін Баєр, яка згодом взяла псевдонім Анна Каріна. На початку 60-х вона приїхала до Парижа автостопом і сама вивчила французьку за фільмами.

Жан-Люк Годар та Анна Каріна / Фото: Getty Images

З акторкою-початківицею Годар познайомився невипадково — він запросив її на проби, побачивши в рекламі. Дівчина миттєво запам'яталася режисерові, оскільки відмовилася грати у його фільмі "На останньому подиху" оголеною.

Їхні стосунки почалися на знімальному майданчику, адже Годар поступово закохувався в юну дівчину — тоді Анні ще навіть не було 20 років, і заради нього вона залишила свого тодішнього бойфренда. 1961 року Годар одружився з акторкою і всього вона зіграла у шести його фільмах.

Жан-Люк Годар та Анна Каріна / Фото: Getty Images

1967 року вони розлучилися, але за ці роки встигли стати улюбленцями публіки та іконами французької "нової хвилі". Власне, ця пара завдяки своєму короткому союзу стала символом 60-х, але також не можна не врахувати і факт того, що Каріна позитивно впливала на творчість режисера і була його музою, адже його фільми за її участі здобули найбільше визнання критиків.

Жан-Люк Годар та Анна Каріна / Фото: Getty Images

Але за зачиненими дверима їхній шлюб більше був схожим на аб'юз, адже Годар прагнув постійно контролювати молоду дружину, вони часто сварилися, він міг поїхати від неї на довгий час без попередження, водночас вимагав її зніматися винятково в його фільмах. Також на початку шлюбу у Анни стався викидень, що похитнуло і її психіку, і їхні стосунки. За цей шлюб акторка намагалася двічі вкоротити собі віку. Зрештою, Анна кинула режисера і, за її словами, вони більше не розмовляли одне з одним. Акторка вже також померла, її не стало 2019 року.

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