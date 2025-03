Помер зірка фільму «Ті, що співають у терні» Річард Чемберлен

Річард Чемберлен / © Associated Press

Зірка фільму «Співаючі у терні» та серіалів «Доктор Кілдер» і «Сьогун» — Річард Чемберлен — помер у віці 90 років. Він пішов із життя 29 березня на Гаваях, де він жив із кінця сімдесятих років. Про це виданню Variety повідомив публіцист Харлан Болл.

Причиною смерті стали ускладнення після інсульту.

31 березня йому мало б виповнитися 91 рік.

Кар’єра Чемберлен розпочалася у 1960-х роках. Він знявся у понад 80 теле- і кінопроєктах. Актор є трьохразовим володарем премії «Золотий глобус» за ролі у телесеріалах. Річард Чемберлен відомий грою у фільмах «Любителі музики» (The Music Lovers, 1971), «Три мушкетери» (The Three Musketeers, 1973), «Копи царя Соломона» (King Solomon’s Mines, 1985), а також у серіалах «Сьогун» (Shogun, 1980) і «Ті, що співають у терні» (The Thorn Birds, 1983).