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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Помер зірка фільму «Ті, що співають у терні» Річард Чемберлен

Актор пішов із життя у віці 90 років.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Річард Чемберлен

Річард Чемберлен / © Associated Press

Зірка фільму «Співаючі у терні» та серіалів «Доктор Кілдер» і «Сьогун» — Річард Чемберлен — помер у віці 90 років. Він пішов із життя 29 березня на Гаваях, де він жив із кінця сімдесятих років. Про це виданню Variety повідомив публіцист Харлан Болл.

Річард Чемберлен / © Associated Press

Річард Чемберлен / © Associated Press

Причиною смерті стали ускладнення після інсульту.

31 березня йому мало б виповнитися 91 рік.

Кар’єра Чемберлен розпочалася у 1960-х роках. Він знявся у понад 80 теле- і кінопроєктах. Актор є трьохразовим володарем премії «Золотий глобус» за ролі у телесеріалах. Річард Чемберлен відомий грою у фільмах «Любителі музики» (The Music Lovers, 1971), «Три мушкетери» (The Three Musketeers, 1973), «Копи царя Соломона» (King Solomon’s Mines, 1985), а також у серіалах «Сьогун» (Shogun, 1980) і «Ті, що співають у терні» (The Thorn Birds, 1983).

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