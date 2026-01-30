Померла акторка Кетрін О’Гара, відома за роллю мами Кевіна у фільмі "Сам удома"

Кетрін О’Гара / © Getty Images

Померла акторка Кетрін О’Гара, відома за роллю мами Кевіна — Кейт Маккаллістер — у фільмі «Сам удома», повідомило видання TMZ із посиланням на джерела. Акторці був 71 рік. Причину смерті не розголошують.

Кетрін О’Гара / © Associated Press

Востаннє Кетрін з’явилася на публіці торік у вересні на церемонії вручення премії Emmy Awards.

Кетрін О’Гара на премії Emmy Awards / © Associated Press

О’Гара народилася у сім’ї ірландців 4 березня 1954 року в Торонто, Канада. У 1970-х роках вона озвучувала здебільшого мультиплікаційні ролі.

Кетрін О’Гара / © Associated Press

Перша роль у кіно — у фільмі The Rimshots (1976). Популярність акторка отримала після ролі матері Кевіна в сімейній стрічці «Сам удома» Кріса Коламбуса, яка вийшла 1990 року.

Кетрін О’Гара / © Associated Press

Новий пік популярності їй принесла ексцентрична Мойра Роуз у сіткомі «Шіттс Крік», де вона знялася у всіх 80 епізодах. Також зірка запам’яталася глядачам за роботами у псевдодокументальних комедіях режисера Крістофера Геста.

1992 року вона вийшла заміж за художника-постановника Бо Велша, у них — двоє синів.

Кетрін О’Гара / © Getty Images

О’Гара мала рідкісну генетичну особливість: її серце розташовувалося праворуч, а не ліворуч, але це ніяк не впливало на її здоров’я.