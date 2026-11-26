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Померла перша німецька супермодель Верушка — їй було 87 років
Вона випереджала свій час й перетворювала власну зовнішність на інструмент мистецтва, що допомогло їй стати однією з найяскравіших постатей світової моди 20 століття.
Перша супермодель Німеччини Верушка фон Лендорф померла у віці 87 років, повідомляє видання BILD.
У 1960-х роках Верушка здобула світову славу та стала однією з найбільш фотографованих моделей світу. Її незвичайна зовнішність, екстравагантність і мистецькі експерименти на десятиліття випереджали свій час. Верушка мала зріст 1,83 метра й завжди залишалася загадковою особистістю, але за гламурним образом супермоделі приховувалася драматична історія життя.
Верушка народилася 14 травня 1939 року у Східній Пруссії та виросла в родинному маєтку — замку Штайнорт. Її батько, Генріх граф фон Лендорф-Штайнорт, був учасником руху опору Гітлеру та належав до змови 20 липня 1944 року — спроби замаху на німецького диктатора. Після провалу змови його заарештували й 4 вересня 1944 року стратили в берлінській в’язниці Пльотцензее.
На той час Верушці було лише п’ять років, але нацисти заарештували членів родини, зокрема, вагітну матір, яку відправили до трудового табору, а Веру та її сестер помістили до дитячого будинку СС.
Після війни родина втратила свій дім. Вони жили в таборах для біженців і неодноразово переїжджали. Верушка навчалася в численних школах. Спочатку Вера мріяла стати художницею, вивчала мистецтво й вирушила до Італії. У Флоренції фотограф Уго Мулас звернув увагу на незвичайно високу молоду німкеню. Так розпочалася її модельна кар’єра. Вона відмовилася від свого повного імені — Вера Готлібе Анна графиня фон Лендорф і почала називати себе просто Верушка.
Справжній прорив стався у 1960-х роках, адже тоді Верушка працювала в Парижі та Нью-Йорку, з’являлася на обкладинках міжнародного журналу Vogue, а 1967 року прикрасила обкладинку американського журналу Life. Певний час вона була однією з найвисокооплачуваніших моделей світу і також почала зніматися у кіно, зокрема зіграла у фільмі «Фотозбільшення» режисера Мікеланджело Антоніоні і тих кількох хвилин на екрані вистачило, щоб зробити її всесвітньо відомою.
«Я ніколи не розуміла, чому мала такий успіх. Лише дві сцени й одна репліка — і я стала всесвітньо відомою!» — згадувала вона.
Згодом Верушка почала активно співпрацювати з художниками та фотографами, експериментувати з перевтіленнями, постановочними образами й бодіартом. Вона перетворювала власне тіло на полотно за допомогою розпису та художніх композицій.
У середині 1970-х років після конфліктів із тодішньою головною редакторкою американського Vogue Верушка відійшла від традиційного модельного бізнесу, бо не хотіла, щоб її сприймали лише як красиву жінку, тому продовжила працювати як художниця, фотографка та перформанс-артистка.
Останніми роками Верушка жила усамітнено в Берліні, але до останніх днів життя підтримувала спілкування з молодими художниками, яке залишалося важливою частиною її життя.
Верушка фон Лендорф померла вдома, в оточенні друзів і близьких. Частину її творчої спадщини передали до Східнопрусського земельного музею в Люнебурзі.