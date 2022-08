Померла зірка культового мюзиклу "Бріолін": розповідаємо про найефектніший лук акторки

8 серпня пішла з життя британо-австралійська акторка та співачка Олівія Ньютон-Джон. Від 1992 року, вона боролася з раком молочної залози і досить успішно, хоча він кілька разів і повертався. Проте внаслідок хвороби, яка вже перейшла на 4-ту стадію, знаменитість померла у своєму будинку у Каліфорнії у віці 73 років.

Олівія Ньютон-Джон / Фото: Associated Press

Прославилася Олівія завдяки ролі у знаменитому мюзиклі 1978 року "Бріолін", де зіграла з Джоном Траволтою. Образи акторки у цій картині стали культовими, особливо її чорний сексуальний костюм у фінальній сцені.

Образ складався з обтислих лосин, топа зі спущеними плечима, косухи та червоних мюль. За сценарієм вбрання символізувало перетворення скромної школярки Сенді в ефектну байкерку, яка зводить головного героя з розуму.

Олівія Ньютон-Джон / Фото: Getty Images

Саме в цьому луку героїня співає з Траволтою хіт 70-х You're The One That I Want.

Художником з костюмів у фільмі виступив багаторазовий номінант та лауреат на премію "Оскар" Альберт Вольскі. Але не всі речі, надані ним для фільму, були новими, адже знаменитим штанам, які Олівія одягла у фіналі, було вже близько двох десятків років на момент знімань і на них була зламана блискавка.

Олівія Ньютон-Джон / Фото: Getty Images

2019 року косуху і обтислі штани, продали на аукціоні за 405700 доларів і ця сума вдвічі перевищила очікуваний виторг, повідомляє BBC. Також на аукціоні було виставлено інші предмети з фільму, зокрема оригінальний сценарій акторки. Всього на тому аукціоні вдалося зібрала 2,4 мільйона доларів і частина цих грошей пішла на лікування раку Олівії, завдяки чому вона ще прожила кілька років. Імена покупців не розголошувалися.

Костюм Олівії Ньютон-Джон / Фото: Getty Images

