Помічені на зніманнях: Ен Гетевей та Джесіку Честейн сфотографували за роботою в штаті Нью-Джерсі

Помічені на зніманнях: Ен Гетевей та Джесіку Честейн сфотографували за роботою в штаті Нью-Джерсі

Після тривалого карантину Голлівуд оживає, схоже, що цього року на нас чекає багато новинок і навіть римейків.

Акторки Ен Гетевей та Джесіка Честейн зараз працюють над новою картиною — психологічним трилером бельгійського режисера Олів'є Массе-Депаса "Материнський інстинкт". Вони зіграють двох домогосподарок 60-х років та найкращих подруг Еліс та Селін.

За сюжетом жінку живуть по сусідству, проводять багато часу разом, їхні сини Максим і Тео ростуть практично як брати, але дружба починає руйнуватися, коли трапляється трагедія і один із дітей гине. Від цього моменту починаються звинувачення, підозри та параноя.

Фільм з Ен Гетевей та Джесікою Честейн стане англомовним римейком однойменної бельгійської картини, знятої Массе-Депасом 2018 року, — в оригінальному фільмі ролі подруг виконали Верле Батенс та Анна Кезанс.

Під приціл папараці Ен і Джессіка потрапили в кількох яскравих образах у стилі 60-х років — на Джесіці була жовта та зелена сукня, а на Енн – білий комбінезон та укорочений кардиган. Схоже, що нова картина буде не менш цікавою, ніж оригінал.

Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

Джессіка Честейн / Фото: Getty Images

Енн Гетевей / Фото: Getty Images

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