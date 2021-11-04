Помітили із пов'язкою: Софія Вергара травмувала ногу

Знаменитість спантеличила шанувальників.

Комедійна акторка та телеведуча Софія Вергара потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі та змусила шанувальником похвилюватися, адже її нога була перемотана еластичним бинтом. Знаменитість сфотографували, коли вона виходила із машини.

Софія розмовляла телефоном, а одягнена була в джинси з дірками на колінах, чорний светр і м'які ляпанці в леопардовий принт. Через плече в неї висіла велика чорна сумка, а на обличчі була захисна маска.

Софія Вергара / Getty Images

Що трапилося з ногою Софії наразі невідомо, але ця неприємність не змогла затьмарити останні новини – акторка зніметься у новому мінісеріалі Netflix. Вергара виконає роль Грісельди Бланко — колумбійської наркобаронеси, однієї з перших наркоділків, які побудували свій бізнес у 1970-ті та 1980-ті роки на великій контрабанді кокаїну з Колумбії до США, і наймогутніший кримінальний авторитет у штаті Флорида наприкінці 1970 на початку 1980-х років. Шоуранери обіцяють, що всього в серіалі буде шість серій, які покажуть Грісельду у світі організованої злочинності, та її особисте та сімейне життя.

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