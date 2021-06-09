Помолодшала: 48-річна Торі Спеллінг у бірюзовому худі з дірками похизувалася стильним луком

Акторка і мати п'ятьох дітей перебуває у чудовій формі і має чудовий вигляд.

Зірка серіалу "Беверлі-Гіллз 90210" Торі Спеллінг опублікувала в Instagram відео, в якому вона демонструє стильний образ. Акторка продефілювала у бірюзовому худі з дірками від Balenciaga, чорних шортах і чоботях з пітоновим принтом на шпильках.

Волосся Торі було заплетене у високу довгу косу, прикрашену безліччю шпильок, спереду вона випустила пасма. У вухах у неї були величезні золоті сережки-кільця.

На обличчі у Спеллінг був макіяж з акцентом на очах. На відео акторка застосувала фільтр, який змінив колір її очей на блакитний.

Стиль одягу, зачіска і фільтр зіграли позитивну роль — Торі стала мати набагато молодший вигляд.

Раніше зірка показала знімок з відпочинку, на якому вона позувала у яскравому барвистому купальнику.

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