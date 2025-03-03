Помолодшала: 55-річна кохана мільярдера Джеффа Безоса в білій сукні з пишним декольте сяяла на вечірці

Лорен Санчес у білому вбранні була схожа на наречену.

Американський мільярдер Джефф Безос і його кохана – 55-річна Лорен Санчес – відвідали вечірку Vanity Fair Oscar, яка відбулася у Центрі виконавських мистецтв Волліса Анненберга в Беверлі-Гіллз. Вони мали вигляд, наче наречені.

Лорен Санчеc / Фото: Associated Press

Лорен для такої події обрала білу сукню без бретельок зі спідницею-русалкою і шлейфом. Вбрання на спідниці й подолі було прикрашене білим пір’ям, а також мало сексуальне декольте, яке підкреслило її пишні груди.

Лорен Санчеc / Фото: Associated Press

Аутфіт Санчес доповнила укладанням із локонами, зробила макіяж з пишними віями та рожевими рум'янами, а також молочний манікюр. Шию вона прикрасила смарагдовим намистом, а руку – каблучкою з дуже великим діамантом.

До речі, Лорен помітно помолодшала: жінка або лягла під ніж пластичного хірурга, або зробила собі кілька ін'єкцій краси.

Безос був одягнений у чорний оксамитовий піджак, білу сорочку з білим метеликом, штани графітового відтінку і чорні лаковані туфлі. До лацкану піджака він прикріпив діамантову брошку.

Лорен Санчеc / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Лорен Санчес на вечір з нагоди інавгурації Трампа одягла чорну довгу сукню-бюстьє від бренду Dolce & Gabbana.

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