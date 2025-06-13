Помолодшала і стала стрункішою: 56-річна Мерая Кері викликала фурор, коли з'явилася на сцені

Мерая Кері / © Associated Press

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Співачка, лауреатка премії "Греммі", відвідала церемонію вручення премії BET Awards 2025 у понеділок увечері. Мерая сяяла на сцені не в одному, а дразу в двох сліпучих гламурних сукнях.

56-річна Кері виконала свою нову пісню Type Dangerous, одягнена в мінісукню золотого кольору з асиметричним подолом, декольте та бретельками.

Мерая Кері / © Associated Press

Спочатку вона з'явилася на сцені в пальті, а потім зняла його, щоб усі побачили її гламурне вбрання. Образ Мерая доповнила золотими босоніжками на великій платформі і підборах.

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Мерая Кері / © Associated Press

Її волосся було розпущене, а руки та вуха прикрашало багато коштовностей. Знаменита каблучка-метелик, яку Мерая не знімає, звичайно ж доповнювало її образ і цього разу.

Друге вбрання Кері — гламурна блискуча сукня з декольте та бретелками, в якій вона вийшла на сцену, щоб прийняти нагороду BET Ultimate Icon Award.

Мерая Кері / © Associated Press

Обтисле вбрання включало корсетний ліф, вузькі бретелі і розкльошену спідницю силуету «русалка».

Мерая Кері / © Associated Press

Мерая Кері / © Associated Press Мерая Кері / © Getty Images Мерая Кері / © Getty Images Мерая Кері / © Getty Images Мерая Кері / © Getty Images Мерая Кері / © Getty Images Мерая Кері / © Getty Images Мерая Кері / © Getty Images Мерая Кері / © Associated Press Мерая Кері / © Getty Images Мерая Кері / © Getty Images Мерая Кері / © Getty Images Мерая Кері / © Getty Images Мерая Кері / © Getty Images Мерая Кері / © Getty Images Мерая Кері / © Getty Images Мерая Кері / © Associated Press Мерая Кері / © Getty Images Мерая Кері / © Getty Images