Помолодшала та погарнішала: красуня Анджеліна Джолі прибула на Венеційський кінофестиваль

Зірка мала дуже елегантний вигляд та була у своєму улюбленому бренді.

Голлівудська суперзірка Анджеліна Джолі прибула на 81-й Венеційський міжнародний кінофестиваль. Цьогорічний захід триватиме від 28 серпня до 7 вересня.

Джолі помітили папараці, коли вона у стильному вбранні прямувала до водного таксі. Акторка мала приголомшливий вигляд і була, як властиво їй, стильною та елегантною.

Вона поєднала білий топ і чорні кюлоти, а як верхній одяг обрала бежевий тренч із короткими рукавами від Christian Dior. Волосся вона розпустила, зробила лаконічний макіяж та одягла сонцезахисні окуляри. Незвичайною деталлю образу стали чорні чоботи на підборах, але вигляд мали стильний.

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Поява Джолі на кінофестивалі цього року приверне дуже багато уваги, адже востаннє вона виходила на червону доріжку цього заходу 2007 року, коли була заміжня за Бредом Піттом. Вони тоді відвідали прем'єру фільму "Як боягузливий Роберт Форд убив Джессі Джеймса", в якому Пітт зіграв.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт 2007 року у Венеції / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що зараз пара розлучена і протягом багатьох років перебуває в не найкращих стосунках, які в результаті стали фактором того, що їхня спільна дочка відмовилася від прізвища батька.

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