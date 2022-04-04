Понад 300 заявок на день: актор Олексій Суровцев продовжує рятувати тварин на Київщині

Актор і учасник минулорічних "Танців із зірками" щодня рятує чотирилапих.

Спочатку Олексій Суровцев допомагав евакуювати людей з Ірпеня, Бучі та Гостомеля, а зараз рятує тварин, які загубилися або залишилися без своїх господарів під час евакуації з гарячих точок Київщини.

На рахунку актора вже понад 150 врятованих життів тварин. Чоловік допомагає безкоштовно, щодня до нього надходить понад 300 заявок на їхній порятунок.

"На сьогодні маю близько 300 заявок! На день виконати можу 10-15, не більше. Працюю на межі своїх фізичних можливостей, тому вибачте, до кого не встигаю дістатися! Хочу допомогти всім, повірте, але не можу. Вірю в те, що скоро почнуть пускати цивільних, та візьму собі кілька людей на допомогу, хто має транспорт в Ірпені! Інакше толку від іншої допомоги не буде. Усіх тварин передаю господарям чи їхнім довіреним особам. А для тих хвостатих, хто не має дому, знаходжу притулок! Вже робимо! Безмежно вдячний усім, хто допомагає. Ви мої герої! А для тих, хто ще хоче допомогти – реквізити у шапці профілю, разом ми сила!" – пише Олексій у своєму Instagram.

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