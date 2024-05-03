Топ з мережива та асиметрична спідниця з рюшами: Белла Хадід з'явилася в романтичному вбранні

Американська супермодель Белла Хадід потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку, куди прибула заради просування свого нового парфумерного бренду Orebella. Її сфотографували після одного з інтерв'ю, для якого вона одягнулася в романтичний і дуже гарний ансамбль молочного відтінку.

На Беллі було вбрання від бренду Rokh з колекції прет-а-порте осінь-зима 2024, який складався з топа з мережива без бретельок і спідниці міді.

Топ був трохи прозорим і на грудях оформлений як бант, а ось спідниця була асиметричною та прикрашена безліччю рюш. Волосся Белла зібрала у високу зачіску, зробила макіяж, а також взула мюлі з ремінцями. Завершували лук золоті прикраси.

Белла Хадід / Фото: Getty Images

А ось днем раніше Белла була помічена у бежевій вінтажній сукні з торочкою на прозорій спідниці від Christian Dior з колекції прет-а-порте весна-літо 2004. Вона розроблена ще Джоном Гальяно, який вд жовтня 1996 до березеня 2011 був креативним директором Модного дому.

Белла Хадід / Фото: Getty Images

Читайте також: