"Попелом": співак YAKTAK презентував емоційну пісню про рідний дім

Український артист заспівав про домівку кожного українця, де на нас завжди чекають.

YAKTAK презентував нову емоційну пісню "Попелом", яка нагадує всім про рідний дім, наповнений затишком, любов'ю, турботою і спокоєм.

Дім – це місце, де ти ріс, де на тебе завжди чекають, де тебе люблять таким, яким ти є.

Трек також про біль, який виникає тоді, коли інші намагаються забрати у тебе дім.

Емоції співака у композиції передаються через дощ і град. Проте, незважаючи на всі труднощі, трек нагадує нам, що шлях додому завжди у наших серцях, і ми завжди зможемо знайти дорогу до рідного двору, навіть якщо вона засипана попелом.

""Попелом" – це про дім, який є фортецею для кожної людини. Іноді цей дім хочуть забрати інші... Моя пісня про те, якщо навіть стежка додому буде засипана попелом, кожен із нас все одно її знайде", – поділився артист.

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