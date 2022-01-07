Попила кави на відпочинку: Сальма Гаєк у леопардовому купальнику похизувалася сексуальним декольте

Попила кави на відпочинку: Сальма Гаєк у леопардовому купальнику похизувалася сексуальним декольте

55-річна акторка розбурхала уяву фоловерів своїм ефектним пляжним образом.

Сальма Гаєк опублікувала в Instagram знімок із відпочинку, де вона зустріла Новий рік. Акторка пила каву біля басейну, звідки відкривався чудовий краєвид на море та гори.

На Сальмі був суцільний купальник з леопардовим принтом Saint Laurent, який вже кілька сезонів поспіль не залишає гардероби справжніх модниць.

Сальма Гаєк / Instagram Сальми Гаєк

Головний акцент у пляжному луці зірки був на її відвертому декольте. Який мав дуже сексуальний вигляд.

Волосся вона зібрала в хвіст і сховала очі під чорними окулярами.

"Перша кава у перший понеділок першого місяця нового року", — підписала вона світлину.

Ще Сальма показала знімок, на якому позувала у кораловій сукні та окулярах серед дерев.

Сальма Гаєк / Instagram Сальми Гаєк

Раніше Гаєк привітала шанувальників із Новим роком фото у чорному купальнику з глибоким вирізом на декольте.

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