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Поплавала оголеною у басейні: Розі Гантінгтон-Вайтлі відпочиває на Мальдівах

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
1710
Час на прочитання
1 хв
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Поплавала оголеною у басейні: Розі Гантінгтон-Вайтлі відпочиває на Мальдівах

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі полетіла на Мальдіви.

Жінка Джейсона Стетхема та мати його двох дітей опублікувала пікантне відео у своєму блогу в Instagram і показала, як вона плаває оголена у басейні. Джейсон, мабуть, стояв по той бік камери та знімав цей момент на відео.

Розі написала в підписі, що почувалася розпещеною, перебуваючи на Мальдівах. У ролику модель показала себе без макіяжу, продемонструвала, як гуляє пляжем, ходить на сніданок і до тренажерної зали, а також на всілякі релакспроцедури. Судячи з кадрів Розі на курорті зараз дуже мало людей і це має вигляд райського місця на Землі.

З ким модель відпочиває та чи взяла із собою двох дітей, не відомо.

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Дата публікації
Перегляди
1710
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