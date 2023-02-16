Поплавала оголеною у басейні: Розі Гантінгтон-Вайтлі відпочиває на Мальдівах

Жінка Джейсона Стетхема та мати його двох дітей опублікувала пікантне відео у своєму блогу в Instagram і показала, як вона плаває оголена у басейні. Джейсон, мабуть, стояв по той бік камери та знімав цей момент на відео.

Розі написала в підписі, що почувалася розпещеною, перебуваючи на Мальдівах. У ролику модель показала себе без макіяжу, продемонструвала, як гуляє пляжем, ходить на сніданок і до тренажерної зали, а також на всілякі релакспроцедури. Судячи з кадрів Розі на курорті зараз дуже мало людей і це має вигляд райського місця на Землі.

З ким модель відпочиває та чи взяла із собою двох дітей, не відомо.

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