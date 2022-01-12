Поплавала в басейні: смілива Lizzo у крихітному бікіні показала великі сідниці

Поплавала в басейні: смілива Lizzo у крихітному бікіні показала великі сідниці

33-річна американська репвиконавиця підтримує бодіпозитив та із задоволенням демонструє на камеру свою фігуру.

Епатажна Lizzo не боїться хейту і з радістю демонструє фоловерам в Instagram своє тіло.

Цього разу смілива співачка показала в Instagram Stories, як вона плавала у басейні у себе вдома в Лос-Анджелесі.

Репвиконавиця у крихітному бікіні з принтом продемонструвала спочатку своє декольте.

Lizzo / Instagram Lizzo

Потім Lizzo підтягнулася руками на борту басейну і продемонструвала на камеру свої великі сідниці.

Lizzo / Instagram Lizzo

Lizzo / Instagram Lizzo

Ще одна власниця пишних форм – модель plus-size Тесс Голлідей у прозорих трусах знялася у відвертій фотосесії. Вона теж продемонструвала на камеру свою велику п'яту точку.

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