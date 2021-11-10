Поповнила Instagram: Наталя Могилевська показала фото без макіяжу

Співачка поділилася новим селфі.

Наталя Могилевська опублікувала в Instagram нове селфі. На ньому співачка постала без макіяжу, але очі вона сховала під сонцезахисними окулярами, які просвічувалися.

Волосся її було розпущене, вуха вона прикрасила золотими сережками-кільцями. Одягнена Наталя у чорне вбрання.

Наталя Могилевська / Instagram Наталі Могилевської

Артистка усміхалася на камеру.

Ще Могилевська продемонструвала ефектний лук у білій сорочці, білих штанях та білому пальті з принтом "зебра". У цьому образі Наталя була вже з макіяжем з акцентом на очах.

Наталя Могилевська / Instagram Наталі Могилевської

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