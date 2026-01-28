Поповнив її колекцію: Джорджина Родрігес похизувалась подарунком від Кріштіану Роналду

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

27 січня Джорджині Родрігес — моделі, інфлуенсерці і нареченій футболіста Кріштіану Роналду — виповнилося 32 роки. У своєму Instagram вона показала листівку від когось із дітей, букети квітів, а також розкішний подарунок від нареченого.

Листівка для Джорджини Родрігес від дітей / © Instagram Джорджини Родрігес

Квіти для Джорджини Родрігес у день її народження / © Instagram Джорджини Родрігес

Подарунок для Джорджини Родрігес від Кріштіану Роналду / © Instagram Джорджини Родрігес

Кріштіану знає про любов своєї нареченої до дорогих аксесуарів класу люкс. Вона вже зібрала цілу колекцію розкішних сумок Hermes, а також неймовірну колекцію годинників загальною вартістю щонайменше 2,5 млн доларів. Тож він не став довго думати над подарунком і презентував їй Rolex із діамантами.

У своєму Instagram Роналду також привітав Джорджину, опублікувавши їхнє спільне фото. «З днем народження, жінко мого життя!» — написав він під фото.

Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду / © Instagram Кріштіану Роналду

Раніше, нагадаємо, Кріштіану Роналду освідчився Джорджині Родрігес через 9 років стосунків.

Вони познайомилися 2016 року в бутику Gucci в Мадриді, де дівчина працювала продавцем-консультантом. Нині вони разом уже виховують п’ятьох дітей. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — дівчина є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсмену народила сурогатна матір, а про матір найстаршого сина — 14-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо.