ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
1 хв

Поповнив її колекцію: Джорджина Родрігес похизувалась подарунком від Кріштіану Роналду

Дівчина полюбляє розкішні аксесуари, і в неї вже їх велика колекція.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

27 січня Джорджині Родрігес — моделі, інфлуенсерці і нареченій футболіста Кріштіану Роналду — виповнилося 32 роки. У своєму Instagram вона показала листівку від когось із дітей, букети квітів, а також розкішний подарунок від нареченого.

Листівка для Джорджини Родрігес від дітей / © Instagram Джорджини Родрігес

Листівка для Джорджини Родрігес від дітей / © Instagram Джорджини Родрігес

Квіти для Джорджини Родрігес у день її народження / © Instagram Джорджини Родрігес

Квіти для Джорджини Родрігес у день її народження / © Instagram Джорджини Родрігес

Подарунок для Джорджини Родрігес від Кріштіану Роналду / © Instagram Джорджини Родрігес

Подарунок для Джорджини Родрігес від Кріштіану Роналду / © Instagram Джорджини Родрігес

Кріштіану знає про любов своєї нареченої до дорогих аксесуарів класу люкс. Вона вже зібрала цілу колекцію розкішних сумок Hermes, а також неймовірну колекцію годинників загальною вартістю щонайменше 2,5 млн доларів. Тож він не став довго думати над подарунком і презентував їй Rolex із діамантами.

У своєму Instagram Роналду також привітав Джорджину, опублікувавши їхнє спільне фото. «З днем народження, жінко мого життя!» — написав він під фото.

Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду / © Instagram Кріштіану Роналду

Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду / © Instagram Кріштіану Роналду

Раніше, нагадаємо, Кріштіану Роналду освідчився Джорджині Родрігес через 9 років стосунків.

Вони познайомилися 2016 року в бутику Gucci в Мадриді, де дівчина працювала продавцем-консультантом. Нині вони разом уже виховують п’ятьох дітей. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — дівчина є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсмену народила сурогатна матір, а про матір найстаршого сина — 14-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо.

Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду приїхали до Монако (5 фото)

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес / © Associated Press

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес / © Associated Press

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес / © Associated Press

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес / © Associated Press

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес / © Associated Press

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес / © Associated Press

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес / © Associated Press

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес / © Associated Press

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес / © Associated Press

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
86
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie