- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 86
- Час на прочитання
- 1 хв
Поповнив її колекцію: Джорджина Родрігес похизувалась подарунком від Кріштіану Роналду
Дівчина полюбляє розкішні аксесуари, і в неї вже їх велика колекція.
27 січня Джорджині Родрігес — моделі, інфлуенсерці і нареченій футболіста Кріштіану Роналду — виповнилося 32 роки. У своєму Instagram вона показала листівку від когось із дітей, букети квітів, а також розкішний подарунок від нареченого.
Кріштіану знає про любов своєї нареченої до дорогих аксесуарів класу люкс. Вона вже зібрала цілу колекцію розкішних сумок Hermes, а також неймовірну колекцію годинників загальною вартістю щонайменше 2,5 млн доларів. Тож він не став довго думати над подарунком і презентував їй Rolex із діамантами.
У своєму Instagram Роналду також привітав Джорджину, опублікувавши їхнє спільне фото. «З днем народження, жінко мого життя!» — написав він під фото.
Раніше, нагадаємо, Кріштіану Роналду освідчився Джорджині Родрігес через 9 років стосунків.
Вони познайомилися 2016 року в бутику Gucci в Мадриді, де дівчина працювала продавцем-консультантом. Нині вони разом уже виховують п’ятьох дітей. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — дівчина є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсмену народила сурогатна матір, а про матір найстаршого сина — 14-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо.