ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
177
Час на прочитання
1 хв

Поппі Делевінь у прозорому вбранні блиснула мереживною білизною на Тижні моди у Парижі

39-річна британська модель і акторка у пікантному образі прийшла на фешншоу.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Поппі Делевінь

Поппі Делевінь / © Getty Images

Папараці заскочили старшу сестру моделі Кари Делевінь — Поппі Делевінь, коли вона йшла на показ бренду Akris, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.

Для фешнподії білявка обрала сміливий образ. На ній був чорний прозорий костюм, який складався з кардигану, що оголював живіт, і широких штанів. Під вбранням на Поппі була чорна мереживна білизна.

Поппі Делевінь / © Getty Images

Поппі Делевінь / © Getty Images

Аутфіт Делевінь доповнила бежевими босоніжками і чорною сумкою. Волосся вона зібрала у гладкий пучок, зробила ніжний макіяж, пудровий манікюр, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила золотими сережками з діамантами, а руку — золотою каблучкою.

Нагадаємо, Поппі Делевінь на Вімблдонському тенісному турнірі з’явилася в образі від Ralph Lauren: пісочному жакеті, білому топі і дуже широких білих штанях.

Дата публікації
Кількість переглядів
177
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie