Поппі Делевінь у прозорому вбранні блиснула мереживною білизною на Тижні моди у Парижі

Поппі Делевінь / © Getty Images

Реклама

Папараці заскочили старшу сестру моделі Кари Делевінь — Поппі Делевінь, коли вона йшла на показ бренду Akris, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.

Для фешнподії білявка обрала сміливий образ. На ній був чорний прозорий костюм, який складався з кардигану, що оголював живіт, і широких штанів. Під вбранням на Поппі була чорна мереживна білизна.

Поппі Делевінь / © Getty Images

Аутфіт Делевінь доповнила бежевими босоніжками і чорною сумкою. Волосся вона зібрала у гладкий пучок, зробила ніжний макіяж, пудровий манікюр, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила золотими сережками з діамантами, а руку — золотою каблучкою.

Реклама

Нагадаємо, Поппі Делевінь на Вімблдонському тенісному турнірі з’явилася в образі від Ralph Lauren: пісочному жакеті, білому топі і дуже широких білих штанях.