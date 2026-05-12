Поппі Делевінь вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю у вінтажній сукні John Galliano
39-річна британська модель і акторка в елегантному образі total black зявилася на відкритті кінофестивалю.
Поппі Делевінь відвідала церемонію відкриття 79-го Каннського кінофестивалю, яка відбулася на Лазуровому узбережжі Франції.
На червоній доріжці білявка з’явилася у чорній вінтажній сукні максі від John Galliano. Вбрання мало прозору зону декольте з мереживом, вставку з мережива на спідниці і V-подібний виріз на спині. На шиї у неї був прозорий шарф-смужка.
Поппі зібрала волосся у високий пучок, зробила макіяж із акцентом на очах і нюдовий манікюр. Вуха вона прикрасила елегантними золотими сережками з діамантами, а руки — каблучками з діамантами.