Поправляв їй сукню: Педро Паскаль відвідав прем'єру "Гладіатор II" із сестрою-трансгендерною персоною

Сестра часто стає "плюс один" для відомого актора, але цього разу вона здивувала вибором дуже ефектної сукні.

Актор Педро Паскаль, якого багато хто знає за такими проєктами як "Гра престолів", "Нарко" та "Останні з нас", з'явився ще й у новому фільмі Рідлі Скотта "Гладіатор II". Тому актор вийшов на червону доріжку під час прем'єри картини у Лондоні, яка відбулася у кінотеатрі Odeon Luxe на Лестер-сквер.

Педро, як той, хто дуже ретельно приховує своє особисте життя від публіки та преси, вирішив відвідати цей захід із сестрою – 32-річною Люкс Паскаль. Вона також досить відома акторка.

Для заходу Педро вибрав вільну сорочку чорного кольору, яку носив із сірими штанами та чорними туфлями. Люкс же віддала перевагу ефектній і сексуальній сукні від бренду Stephane Rolland.

Педро Паскаль з сестрою / Фото: Associated Press

Її довге вбрання мало високу горловину та рукави з рукавичками, також сукню прикрашало шлейф і величезні вирізи на талії та бедрі, прикрашені зеленою брошкою. Образ Люкс доповнила укладанням, вечірнім макіяжем та прикрасами з камінням від Bvlgari. З братом вона позувала обійнявшись, вони також багато усміхалися.

Педро Паскаль з сестрою / Фото: Associated Press

Кумедно було і те, що Педро на червоній доріжці також виступив помічником Люкс, адже постійно поправляв їй сукню, щоб вона мала гарний вигляд на фото.

Педро Паскаль з сестрою / Фото: Associated Press

Педро Паскаль з сестрою / Фото: Associated Press

Зазначимо також, що Люкс є трансгендерною персоною. Вона змінила ім'я, оскільки її раніше звали Лукас. Протягом багатьох років вона перебуває у стосунках із музикантом Хосе Антоніо Раффо.

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